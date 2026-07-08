15 чемпионов турниров «Большого шлема» не смогли дойти до 1/4 финала Уимблдона-2026

В Лондоне, Англия, завершились четвертьфинальные матчи мужского и женского Уимблдона-2026. По его итогам в сетках одиночного разряда соревнований осталось лишь четыре чемпиона турниров «Большого шлема» (трое у мужчин и одна – у женщин).

Новак Джокович (Сербия);

Янник Синнер (Италия);

Александр Зверев (Германия);

Кори Гауфф (США).

В двух одиночных сетках Уимблдона-2026 оказалось 19 чемпионов ТБШ (6 мужчин и 13 женщин). Во второй круг турнира не сумели пробиться сразу пятеро из них (Серена Уильямс, Стэн Вавринка, Марин Чилич, Бьянка Андрееску, Эмма Радукану), в третий – ещё двое (Мирра Андреева и Софья Кенин), в четвёртый – четверо (Ига Швёнтек, Даниил Медведев, Елена Рыбакина, Елена Остапенко), в 1/4 финала — ещё трое (Мэдисон Киз, Барбора Крейчикова и Арина Соболенко), а в 1/2 финала не смогла выйти Наоми Осака.