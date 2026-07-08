«Не могу в это поверить». 114-я ракетка мира Фери — о выходе в 1/2 финала Уимблдона

114-я ракетка мира британский теннисист Артур Фери прокомментировал выход в полуфинал Уимблдона-2026. В 1/4 финала он обыграл итальянца Флавио Коболли со счётом 6:4, 7:6 (7:4), 6:0.
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— Кажется, с каждым матчем становится всё лучше и лучше. Я не могу в это поверить. Невероятно снова играть на Центральном корте. Вторая победа здесь. Просто не могу в это поверить.
— Насколько ты был удивлён своей игрой? Или ты всегда знал, что это у тебя есть?
— Я играл с Флавио в начале этого года и выиграл у него в Австралии, и это придало мне уверенности. Я знал, что смогу это сделать, хотя для меня это был первый выход в четвертьфинал. А он уже делал это на турнире «Большого шлема». Но это дало мне небольшой приток уверенности. Я просто продолжал. До матча очень нервничал. Просто продолжал до самого финиша.
В последнем гейме я почувствовал эмоции, которых раньше в жизни не испытывал. Думаю, у них там в боксе те же самые чувства. Невероятно делить это с этими ребятами. Я так счастлив, — сказал Фери в интервью на корте.
- 8 июля 2026
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