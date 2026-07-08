Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Понимаю, что все будут болеть за Фери». Зверев — о предстоящем полуфинале на Уимблдоне

«Понимаю, что все будут болеть за Фери». Зверев — о предстоящем полуфинале на Уимблдоне
Комментарии

Чемпион «Ролан Гаррос» — 2026, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о предстоящем полуфинале на Уимблдоне-2026, где он сыграет с британцем Артуром Фери (114-й в рейтинге).

Уимблдон (м). 1/2 финала
10 июля 2026, пятница. 15:30 МСК
Артур Фери
114
Великобритания
Артур Фери
А. Фери
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

— Как вы думаете, как может сложиться матч между вами и Артуром Фери?
— Нормально. Я понимаю, что все будут болеть за Фери, всё в порядке. Надеюсь, будет хорошо для меня и не очень хорошо для всех остальных. Думаю, это будет захватывающий день для нас обоих… для него — сказочная история, для Артура Фери… Видите, что я тут сделал, очень хитро. Думаю, мне нужно доверять себе. Мне нужно доверять своей игре. Надеюсь, смогу показать хороший теннис, а там посмотрим, что произойдёт, — сказал Зверев в интервью на корте.

Материалы по теме
Александр Зверев вышел в полуфинал Уимблдона, обыграв в трёх сетах Тейлора Фрица
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android