«Понимаю, что все будут болеть за Фери». Зверев — о предстоящем полуфинале на Уимблдоне

Чемпион «Ролан Гаррос» — 2026, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о предстоящем полуфинале на Уимблдоне-2026, где он сыграет с британцем Артуром Фери (114-й в рейтинге).

— Как вы думаете, как может сложиться матч между вами и Артуром Фери?

— Нормально. Я понимаю, что все будут болеть за Фери, всё в порядке. Надеюсь, будет хорошо для меня и не очень хорошо для всех остальных. Думаю, это будет захватывающий день для нас обоих… для него — сказочная история, для Артура Фери… Видите, что я тут сделал, очень хитро. Думаю, мне нужно доверять себе. Мне нужно доверять своей игре. Надеюсь, смогу показать хороший теннис, а там посмотрим, что произойдёт, — сказал Зверев в интервью на корте.