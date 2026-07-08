Артур Фери — второй в истории обладатель уайлд-кард, вышедший в полуфинал Уимблдона

114-я ракетка мира британский теннисист Артур Фери стал стал вторым в истории обладателем уайлд-кард, который вышел в полуфинал Уимблдона. В 2001 году это сделал Горан Иванишевич.

В четвертьфинале соревнований Фери обыграл 10-ю ракетку мира итальянца Флавио Коболли со счётом 6:4, 7:6 (7:4), 6:0. За выход в финал Уимблдона британец поспорит с третьим номером мирового рейтинга немцем Александром Зверевым.

Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер. В финале прошлогоднего турнира он обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.