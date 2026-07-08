Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Артур Фери — второй в истории обладатель уайлд-кард, вышедший в полуфинал Уимблдона

Артур Фери — второй в истории обладатель уайлд-кард, вышедший в полуфинал Уимблдона
Комментарии

114-я ракетка мира британский теннисист Артур Фери стал стал вторым в истории обладателем уайлд-кард, который вышел в полуфинал Уимблдона. В 2001 году это сделал Горан Иванишевич.

Уимблдон (м). 1/4 финала
08 июля 2026, среда. 17:15 МСК
Флавио Коболли
10
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		6 4 0
6 		7 7 6
             
Артур Фери
114
Великобритания
Артур Фери
А. Фери

В четвертьфинале соревнований Фери обыграл 10-ю ракетку мира итальянца Флавио Коболли со счётом 6:4, 7:6 (7:4), 6:0. За выход в финал Уимблдона британец поспорит с третьим номером мирового рейтинга немцем Александром Зверевым.

Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер. В финале прошлогоднего турнира он обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

Календарь Уимблдона
Сетка Уимблдона
Материалы по теме
«Не могу в это поверить». 114-я ракетка мира Фери — о выходе в 1/2 финала Уимблдона
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android