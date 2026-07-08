«Победа на «Ролан Гаррос» очень помогает». Зверев — о выходе в полуфинал Уимблдона

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал выход в полуфинал Уимблдона-2026. В 1/4 финала он обыграл американца Тейлора Фрица со счётом 6:4, 6:4, 6:2.

«Я очень рад, что вышел в полуфинал, особенно против такого соперника, как Тейлор, с которым мне приходилось тяжело в последние два года. Матчи в основном были в пользу только одной стороны и всегда заканчивались в его пользу. Очень доволен своей игрой. Быть в полуфинале — фантастика.

Победа на «Ролан Гаррос» очень помогает, без сомнения. Но я также немного изменил свою игру, чтобы адаптироваться к траве, и в этом году это действительно работает. Уже говорил об этом в предыдущих матчах. Я сменил позицию при приёме и вообще своё расположение на корте. Пробовал это в последние годы, но никогда не чувствовал себя комфортно. В этом году всё иначе, и я очень этому рад.

В 2024 году я уже чувствовал себя здесь очень хорошо, пока не получил травму колена. В прошлом году у меня действительно не было времени почувствовать себя уверенно, потому что я проиграл в первом круге сильному сопернику, который подавал невероятно. В этом году выиграл в первом круге в очень похожем матче, и с тех пор в каждом поединке чувствовал себя лучше. Иногда просто нужно набрать ритм. На траве нужна уверенность, чтобы играть хорошо, и думаю, что всё, что я делал в месяцы перед Уимблдоном, мне помогло», — сказал Зверев на пресс-конференции.