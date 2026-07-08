«Победа на «Ролан Гаррос» очень помогает». Зверев — о выходе в полуфинал Уимблдона

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал выход в полуфинал Уимблдона-2026. В 1/4 финала он обыграл американца Тейлора Фрица со счётом 6:4, 6:4, 6:2.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|4
|2
|
|6
|6
«Я очень рад, что вышел в полуфинал, особенно против такого соперника, как Тейлор, с которым мне приходилось тяжело в последние два года. Матчи в основном были в пользу только одной стороны и всегда заканчивались в его пользу. Очень доволен своей игрой. Быть в полуфинале — фантастика.
Победа на «Ролан Гаррос» очень помогает, без сомнения. Но я также немного изменил свою игру, чтобы адаптироваться к траве, и в этом году это действительно работает. Уже говорил об этом в предыдущих матчах. Я сменил позицию при приёме и вообще своё расположение на корте. Пробовал это в последние годы, но никогда не чувствовал себя комфортно. В этом году всё иначе, и я очень этому рад.
В 2024 году я уже чувствовал себя здесь очень хорошо, пока не получил травму колена. В прошлом году у меня действительно не было времени почувствовать себя уверенно, потому что я проиграл в первом круге сильному сопернику, который подавал невероятно. В этом году выиграл в первом круге в очень похожем матче, и с тех пор в каждом поединке чувствовал себя лучше. Иногда просто нужно набрать ритм. На траве нужна уверенность, чтобы играть хорошо, и думаю, что всё, что я делал в месяцы перед Уимблдоном, мне помогло», — сказал Зверев на пресс-конференции.
- 9 июля 2026
-
00:14
- 8 июля 2026
-
23:55
-
22:52
-
22:32
-
21:53
-
21:44
-
21:31
-
20:34
-
20:10
-
19:53
-
19:30
-
19:30
-
18:55
-
18:11
-
17:44
-
17:39
-
16:57
-
16:46
-
16:39
-
15:57
-
14:25
-
13:32
-
13:30
-
13:03
-
12:44
-
12:08
-
10:06
-
09:49
-
09:45
-
09:45
-
09:30
-
08:30
-
04:40
-
03:36
-
02:54