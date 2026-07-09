«Он играет с большой уверенностью». Фриц — о поражении от Зверева на Уимблдоне-2026

Седьмая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц прокомментировал поражение в четвертьфинале Уимблдона-2026. Он уступил немцу Александру Звереву со счётом 4:6, 4:6, 2:6.
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«Это очень печально. Кроме того, я не хочу принижать то, как хорошо он играет. Он очень агрессивен, делает много вещей, которые, я бы сказал, означают большие улучшения в его игре. Он сильно меняет направление с бэкхенда, подаёт очень точно и размещает мяч в отличных точках. Он вкладывает много силы в удар форхендом. Это был невероятно тяжёлый матч. Мне очень жаль, что у меня не было возможности побороться. Чувствовал, что, раз я думал о колене, моя концентрация была рассеяна.
То, что произошло в Галле, было связано с медицинской проблемой у него. Он очень страдал. Мне показалось, что признаки его проблемы в Галле начали проявляться во втором и третьем сетах. Первый сет в Галле был похож на то, как он сыграл здесь. Намного более агрессивно. Он выиграл у меня первый сет в Галле. В некоторых ключевых моментах тай-брейка он ринулся в атаку, был агрессивнее обычного в некоторых важных, напряжённых розыгрышах.
Очевидно, сейчас он играет с большой уверенностью. Он бьёт форхенд лучше, чем когда-либо. Я заметил это в течение турнира, просто смотря некоторые его матчи. Естественно, когда ты играешь с такой уверенностью, тебе хочется идти на риск и пробовать больше. Ты просто уверен в своём ударе. Видно, что у него есть эта уверенность», — сказал Фриц на пресс-конференции.
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