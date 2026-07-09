«Я запаниковал, не ожидал такого». Фриц – после поражения от Зверева на Уимблдоне-2026

Седьмая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц рассказал о проблемах со здоровьем после поражения в четвертьфинале Уимблдона-2026. Он уступил немцу Александру Звереву со счётом 4:6, 4:6, 2:6.

— Болело ли колено ещё до начала матча?

— Хотелось бы. Честно говоря, я бы даже предпочёл знать об этом заранее, чтобы подготовиться к игре, в которой пришлось бы выступать с дискомфортом. Но уже в первом сете, как я говорил, примерно после трёх геймов я почувствовал боль. К тому моменту я уже уступал с брейком. Я запаниковал: что теперь делать? Совершенно не ожидал такого.

Единственным тревожным сигналом была небольшая боль, которую я почувствовал ближе к концу матча с Бубликом. Но тогда я уже вёл в счёте — два сета и брейк, — приводит слова Фрица Punto de Break.

За выход в финал соревнований Александр Зверев поспорит с представителем Великобритании Артуром Фери, который на стадии 1/4 финала победил итальянца Флавио Коболли.