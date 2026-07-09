«Его выход в полуфинал удивителен». Зверев – о предстоящем сопернике на Уимблдоне-2026
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о предстоящем полуфинальном матче на Уимблдоне-2026 с британцем Артуром Фери (114-й в рейтинге).
Уимблдон (м). 1/2 финала
10 июля 2026, пятница. 15:30 МСК
114
Артур Фери
А. Фери
Не начался
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Александр Зверев
А. Зверев
«Впервые я увидел его игру в Австралии, когда он обыграл Коболли в первом раунде. Я смотрел тот матч и уже тогда был очень впечатлен. У него очень чистая техника и очень чистые удары с задней линии; я считал его очень хорошим игроком. Возможно, его выход в полуфинал немного удивителен, но я думаю, он этого заслуживает. Его победы и то, как он восстанавливался после нескольких поражений, просто фантастически. Это замечательная история»? – приводит слова Зверева Punto de Break.
В 1/4 финала Зверев обыграл американца Тейлора Фрица со счётом 6:4, 6:4, 6:2.
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