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«Его выход в полуфинал удивителен». Зверев – о предстоящем сопернике на Уимблдоне-2026

«Его выход в полуфинал удивителен». Зверев – о предстоящем сопернике на Уимблдоне-2026
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о предстоящем полуфинальном матче на Уимблдоне-2026 с британцем Артуром Фери (114-й в рейтинге).

Уимблдон (м). 1/2 финала
10 июля 2026, пятница. 15:30 МСК
Артур Фери
114
Великобритания
Артур Фери
А. Фери
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Впервые я увидел его игру в Австралии, когда он обыграл Коболли в первом раунде. Я смотрел тот матч и уже тогда был очень впечатлен. У него очень чистая техника и очень чистые удары с задней линии; я считал его очень хорошим игроком. Возможно, его выход в полуфинал немного удивителен, но я думаю, он этого заслуживает. Его победы и то, как он восстанавливался после нескольких поражений, просто фантастически. Это замечательная история»? – приводит слова Зверева Punto de Break.

В 1/4 финала Зверев обыграл американца Тейлора Фрица со счётом 6:4, 6:4, 6:2.

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