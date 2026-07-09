Уимблдон-2026, женщины: расписание матчей на 9 июля

Сегодня, 9 июля, на травяных кортах Лондона продолжится розыгрыш Уимблдона-2026 у женщин. В рамках соревновательного дня пройдут полуфинальные матчи турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием 11-го игрового дня соревнований.

Теннис. Уимблдон-2026… Женщины. 1/2 финала. Расписание на 9 июля (время московское):

15:30. Каролина Мухова (Чехия, 10) – Кори Гауфф (США, 7);

17:00. Марта Костюк (Украина, 12) – Линда Носкова (Чехия, 9).

Действующей чемпионкой Уимблдона является польская теннисистка Ига Швёнтек, которая в прошлогоднем финале обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:0, 6:0.