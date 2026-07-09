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Каролина Мухова — Кори Гауфф: текстовая онлайн-трансляция матча 1/2 финала Уимблдона

Каролина Мухова — Кори Гауфф: текстовая онлайн-трансляция матча 1/2 финала Уимблдона
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Сегодня, 9 июля, продолжится травяной турнир «Большого шлема» Уимблдон. В полуфинале соревнований сыграют девятая ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова и американка Кори Гауфф, занимающая седьмую строчку в рейтинге WTA. Встреча начнётся не ранее 15:30 мск.

Уимблдон (ж). 1/2 финала
09 июля 2026, четверг. 15:30 МСК
Каролина Мухова
9
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Не начался
1 2 3
         
         
Кори Гауфф
7
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Счёт личных встреч — 6-1 в пользу Гауфф, при этом теннисистки впервые сыграют на траве. В сезоне-2026 Кори была сильнее на харде Australian Open (6:1, 3:6, 6:3) и Майами (6:1, 6:1), а Каролина взяла реванш на грунте Штутгарта (6:3, 5:7, 6:3).

Действующей чемпионкой Уимблдона является польская теннисистка Ига Швёнтек, которая в прошлогоднем финале обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:0, 6:0.

Сетка Уимблдона-2026
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