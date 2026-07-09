Принц и принцесса Уэльские поздравили Артура Фери с выходом в 1/2 финала Уимблдона

Принц Уэльский Уильям и принцесса Кейт поздравили британского теннисиста Артура Фери с выходом в полуфинал Уимблдона-2026. В матче 1/4 финала Фери обыграл итальянца Флавио Коболли со счётом 6:4, 7:6 (7:4), 6:0 и стал первым обладателем уайлд-кард из Великобритании в Открытой эре, которому удалось выйти в 1/2 финала турнира.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6 4
|0
|
|7 7
|6
«Памятный день на Уимблдоне. Поздравляем Артура Фери с тем, что он стал первым британским обладателем уайлд-кард, вышедшим в полуфинал мужского одиночного разряда в Открытую эру. Это выдающееся достижение, которое вдохновило очень многих. Желаем тебе всего наилучшего в следующем матче», – написали Уильям и Кейт в своём аккаунте в социальной сети Х.
За выход в финал Артур Фери поспорит с немецким теннисистом Александром Зверевым. Встреча запланирована на пятницу, 10 июля.
- 9 июля 2026
-
09:51
-
09:34
-
09:30
-
08:30
-
02:09
-
01:43
-
00:56
-
00:14
- 8 июля 2026
-
23:55
-
22:52
-
22:32
-
21:53
-
21:44
-
21:31
-
20:34
-
20:10
-
19:53
-
19:30
-
19:30
-
18:55
-
18:11
-
17:44
-
17:39
-
16:57
-
16:46
-
16:39
-
15:57
-
14:25
-
13:32
-
13:30
-
13:03
-
12:44
-
12:08
-
10:06
-
09:49