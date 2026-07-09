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Принц и принцесса Уэльские поздравили Артура Фери с выходом в 1/2 финала Уимблдона

Принц и принцесса Уэльские поздравили Артура Фери с выходом в 1/2 финала Уимблдона
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Принц Уэльский Уильям и принцесса Кейт поздравили британского теннисиста Артура Фери с выходом в полуфинал Уимблдона-2026. В матче 1/4 финала Фери обыграл итальянца Флавио Коболли со счётом 6:4, 7:6 (7:4), 6:0 и стал первым обладателем уайлд-кард из Великобритании в Открытой эре, которому удалось выйти в 1/2 финала турнира.

Уимблдон (м). 1/4 финала
08 июля 2026, среда. 17:15 МСК
Флавио Коболли
10
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		6 4 0
6 		7 7 6
             
Артур Фери
114
Великобритания
Артур Фери
А. Фери

«Памятный день на Уимблдоне. Поздравляем Артура Фери с тем, что он стал первым британским обладателем уайлд-кард, вышедшим в полуфинал мужского одиночного разряда в Открытую эру. Это выдающееся достижение, которое вдохновило очень многих. Желаем тебе всего наилучшего в следующем матче», – написали Уильям и Кейт в своём аккаунте в социальной сети Х.

За выход в финал Артур Фери поспорит с немецким теннисистом Александром Зверевым. Встреча запланирована на пятницу, 10 июля.

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