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Марта Костюк — Линда Носкова: текстовая онлайн-трансляция матча 1/2 финала Уимблдона

Марта Костюк — Линда Носкова: текстовая онлайн-трансляция матча 1/2 финала Уимблдона
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Сегодня, 9 июля, продолжится травяной турнир «Большого шлема» Уимблдон. В полуфинале соревнований сыграют 13-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк и чешка Линда Носкова, занимающая 12-ю строчку в рейтинге WTA. Матч начнётся не ранее 17:00 мск.

Уимблдон (ж). 1/2 финала
09 июля 2026, четверг. 17:00 МСК
Марта Костюк
13
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Не начался
1 2 3
         
         
Линда Носкова
12
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Костюк ведёт 1-0 по личным встречам. Она победила Носкову весной этого года в четвертьфинале турнира в Мадриде на грунте — 7:6 (7:1), 6:0.

Действующей чемпионкой Уимблдона является польская теннисистка Ига Швёнтек, которая в прошлогоднем финале обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:0, 6:0.

Сетка Уимблдона-2026
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