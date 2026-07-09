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«Рада, что они это видят». Костюк рассказала, кому посвятила выход в 1/2 финала Уимблдона

«Рада, что они это видят». Костюк рассказала, кому посвятила выход в 1/2 финала Уимблдона
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13-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк рассказала, кому посвятила выход в первый в карьере полуфинал Уимблдона. В матче 1/4 финала Костюк обыграла итальянку Жасмин Паолини со счётом 6:3, 6:2.

Уимблдон (ж). 1/4 финала
08 июля 2026, среда. 15:35 МСК
Марта Костюк
13
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Жасмин Паолини
17
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

– Есть ли кто-то, кому вы хотели бы посвятить свой первый в карьере выход в полуфинал Уимблдона?
– Я как раз думала об этом. Наверное, своей маме или дедушке. Очень счастлива, что смогла добиться этого, пока мой дедушка ещё жив. Ему 89 лет.

После каждого моего матча он пишет мне сообщения и рассказывает, что я могла бы сделать лучше (улыбается). Но после последних нескольких матчей он этого не делал. Он просто говорил, что очень гордится мной, что я играю очень хорошо.

Так что это уже победа. За всю жизнь я не так часто получала от него подобные сообщения, поэтому очень рада, что они могут видеть всё это.

Они пожертвовали огромным количеством времени, сил и самими собой ради моего тенниса и моей карьеры. И продолжают делать это до сих пор. Сейчас они дома, но чувствую, что они заслужили этот успех не меньше, чем я, – сказала Костюк на пресс-конференции после матча.

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