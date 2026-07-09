Оже-Альяссим опубликовал пост после поражения в 1/4 финала Уимблдона от Джоковича

Четвёртая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим опубликовал пост после поражения в четвертьфинале Уимблдона-2026 от серба Новака Джоковича. Встреча завершилась со счётом 6:7 (10:12), 6:3, 3:6, 7:6 (7:4), 6:7 [4:10].

«Пытаясь принять это поражение, понимаю, что использую его как топливо, чтобы снова оказаться в подобных моментах. Самый большой прогресс приходит именно через такие матчи, через такие эмоции и через уроки, которые они преподносят. Буду учиться на этом до тех пор, пока однажды не окажусь по другую сторону таких поединков», — написал Оже-Альяссим в одной из социальных сетей.

За выход в финал Уимблдонского турнира — 2026 Новак Джокович поспорит с первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером.