Оже-Альяссим опубликовал пост после поражения в 1/4 финала Уимблдона от Джоковича
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Четвёртая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим опубликовал пост после поражения в четвертьфинале Уимблдона-2026 от серба Новака Джоковича. Встреча завершилась со счётом 6:7 (10:12), 6:3, 3:6, 7:6 (7:4), 6:7 [4:10].
Уимблдон (м). 1/4 финала
07 июля 2026, вторник. 19:40 МСК
4
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
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|6
|3
|7 7
|6 4
|
|3
|6
|6 4
|7 10
8
Новак Джокович
Н. Джокович
«Пытаясь принять это поражение, понимаю, что использую его как топливо, чтобы снова оказаться в подобных моментах. Самый большой прогресс приходит именно через такие матчи, через такие эмоции и через уроки, которые они преподносят. Буду учиться на этом до тех пор, пока однажды не окажусь по другую сторону таких поединков», — написал Оже-Альяссим в одной из социальных сетей.
За выход в финал Уимблдонского турнира — 2026 Новак Джокович поспорит с первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером.
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