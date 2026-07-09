Тейлор Фриц: уже в третьем гейме почувствовал, что меня беспокоит колено

Финалист US Open – 2024, седьмая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц признался, что испытывал дискомфорт в ноге по ходу матча 1/4 финала Уимблдона с немцем Александром Зверевым. Встреча завершилась со счётом 4:6, 4:6, 2:6.
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«Даже не знаю, что сказать. Кажется, уже в третьем гейме я почувствовал, что меня беспокоит колено. При этом, думаю, даже с этой проблемой мог сыграть гораздо лучше.
Но прежде чем продолжить, хочу уточнить: я не знаю, насколько это вообще повлияло бы на исход матча. Его будет невероятно трудно обыграть, если он подаёт так, как сегодня. Он действовал очень агрессивно и с форхенда, и с бэкхенда. Действительно очень агрессивно. Он отлично бил по мячу и провёл великолепный матч.
Честно говоря, матч сложился совсем не так, как я ожидал. Конечно, мне хотелось чувствовать себя на все сто процентов и навязать ему настоящую борьбу, но… Даже не знаю, что ещё сказать. Не понимаю, почему сегодня со мной произошло именно это», – сказал Фриц на послематчевой пресс-конференции.
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