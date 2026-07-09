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«Возможно, просто был не мой день». Коболли — о поражении в 1/4 финала Уимблдона

«Возможно, просто был не мой день». Коболли — о поражении в 1/4 финала Уимблдона
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Финалист «Ролан Гаррос» — 2026, 10-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли прокомментировал поражение в матче 1/4 финала Уимблдона-2026 с британцем Артуром Фери. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 0:6.

Уимблдон (м). 1/4 финала
08 июля 2026, среда. 17:15 МСК
Флавио Коболли
10
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		6 4 0
6 		7 7 6
             
Артур Фери
114
Великобритания
Артур Фери
А. Фери

«Мне кажется, Артур сыграл именно тот матч, который был ему нужен. И моя игра тоже идеально ему подошла. Думаю, я не показывал хороший теннис с самого первого розыгрыша. Возможно, немного нервничал, почувствовал давление, которого обычно не испытываю.

Играть четвертьфинал с соперником, который до этого провёл марафонский матч, провёл много часов на корте и стоит ниже меня в рейтинге… Я чувствовал, что у меня есть отличный шанс добиться хорошего результата. Возможно, как говорит моя команда, с самого первого очка мне не хватило скромности, но я чувствовал, что это просто был не мой день. Такое случается.

Тем не менее это четвертьфинал турнира «Большого шлема». И я всё равно счастлив», — сказал Коболли на пресс-конференции Уимблдона.

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