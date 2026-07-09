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«Словно подбрасывание монетки». Навратилова — о фаворитах в 1/2 финала Уимблдона у женщин

«Словно подбрасывание монетки». Навратилова — о фаворитах в 1/2 финала Уимблдона у женщин
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18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Мартина Навратилова высказалась о предстоящих полуфиналах женского Уимблдона-2026, отметив, что определить фаворитов обеих встреч крайне сложно.

«У нас здесь три представительницы славянских стран. В финале могут сыграть две чешки, а могут — Марта Костюк и Коко Гауфф. Сделать прогноз очень сложно.

Мне нравится игра Каролины Муховой — она лучше действует в атаке. Но Коко Гауфф — лучший боец в туре. У Линды Носковой, возможно, более мощная игра, чем у Марты Костюк, но сейчас Костюк невероятно уверена в себе.

Это словно подбрасывание монетки», – приводит слова Навратиловой Tennis Head.

Напомним, за выход в финал Уимблдона между собой поборятся украинка Марта Костюк и чешка Линда Носкова, а также американка Кори Гауфф и ещё одна представительница Чехии Каролина Мухова.

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