Артур Фери объяснил, чем его вдохновляет победа Радукану на US Open — 2021

114-я ракетка мира британский теннисист Артур Фери признался, что во время Уимблдона-2026 старается следовать примеру чемпионки US Open — 2021, соотечественницы Эммы Радукану.

«Помню, насколько впечатляло, что Эмма не позволила масштабу момента её подавить. Она шла матч за матчем, показывала отличный теннис, обыгрывала сильнейших соперниц и в итоге выиграла US Open. Сделать это невероятно сложно, когда ещё не привык выступать на таком уровне. Стараюсь следовать тому же пути: думать только о следующем матче, играть в свой теннис и показывать всё, что умею», — сказал Фери на пресс-конференции Уимблдона.

За выход в финал Уимблдонского турнира – 2026 Артур Фери поспорит с немецким теннисистом Александром Зверевым.