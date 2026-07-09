Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Артур Фери объяснил, чем его вдохновляет победа Радукану на US Open — 2021

Артур Фери объяснил, чем его вдохновляет победа Радукану на US Open — 2021
Комментарии

114-я ракетка мира британский теннисист Артур Фери признался, что во время Уимблдона-2026 старается следовать примеру чемпионки US Open — 2021, соотечественницы Эммы Радукану.

«Помню, насколько впечатляло, что Эмма не позволила масштабу момента её подавить. Она шла матч за матчем, показывала отличный теннис, обыгрывала сильнейших соперниц и в итоге выиграла US Open. Сделать это невероятно сложно, когда ещё не привык выступать на таком уровне. Стараюсь следовать тому же пути: думать только о следующем матче, играть в свой теннис и показывать всё, что умею», — сказал Фери на пресс-конференции Уимблдона.

За выход в финал Уимблдонского турнира – 2026 Артур Фери поспорит с немецким теннисистом Александром Зверевым.

Материалы по теме
Сын миллионера, любящий Медведева и Россию. Юный британец — главная сенсация Уимблдона
Сын миллионера, любящий Медведева и Россию. Юный британец — главная сенсация Уимблдона
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android