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Коболли — об Артуре Фери: его уровень игры был действительно очень высоким

Коболли — об Артуре Фери: его уровень игры был действительно очень высоким
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Финалист «Ролан Гаррос» – 2026, 10-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли высказался об игре британца Артура Фери на Уимблдоне-2026. Ранее итальянец проиграл Фери в 1/4 финала турнира со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 0:6.

Уимблдон (м). 1/4 финала
08 июля 2026, среда. 17:15 МСК
Флавио Коболли
10
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		6 4 0
6 		7 7 6
             
Артур Фери
114
Великобритания
Артур Фери
А. Фери

«Думаю, он полностью заслужил этот результат. Он всегда играл в очень хороший теннис, ещё с юношеских лет, мы росли вместе. В теннисе всё может измениться вот так, в один момент.

Просто был не мой день. Возможно, он сыграл лучше, чем в предыдущих матчах. Не знаю — их не видел. Но я почувствовал, что его уровень был действительно очень высоким», — сказал Коболли на пресс-конференции Уимблдона.

За выход в финал Уимблдонского турнира — 2026 Артур Фери поспорит с немецким теннисистом Александром Зверевым.

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