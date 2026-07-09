Коболли — об Артуре Фери: его уровень игры был действительно очень высоким

Финалист «Ролан Гаррос» – 2026, 10-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли высказался об игре британца Артура Фери на Уимблдоне-2026. Ранее итальянец проиграл Фери в 1/4 финала турнира со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 0:6.

«Думаю, он полностью заслужил этот результат. Он всегда играл в очень хороший теннис, ещё с юношеских лет, мы росли вместе. В теннисе всё может измениться вот так, в один момент.

Просто был не мой день. Возможно, он сыграл лучше, чем в предыдущих матчах. Не знаю — их не видел. Но я почувствовал, что его уровень был действительно очень высоким», — сказал Коболли на пресс-конференции Уимблдона.

За выход в финал Уимблдонского турнира — 2026 Артур Фери поспорит с немецким теннисистом Александром Зверевым.