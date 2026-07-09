«Мне нечего терять». Артур Фери — о предстоящем полуфинале Уимблдона со Зверевым

114-я ракетка мира британский теннисист Артур Фери поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Уимблдона-2026 с немцем Александром Зверевым.
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«Я значительно прибавил в оборонительной игре и научился лучше играть против мощных подающих. Понял, что иногда неизбежно пропущу много эйсов, а это означает дополнительное давление на собственные геймы. Думаю, отлично принимаю подачу и стараюсь именно за счёт этого оказывать давление на соперника. В предыдущих матчах я был очень близок к поражению, но продолжал бороться и заставлял соперников самим выигрывать матч.
Здесь у меня ещё и поддержка публики, а это на Центральном корте очень помогает. В важные моменты стараюсь использовать энергию трибун, чтобы добавить сопернику немного давления. Постараюсь сделать это и в пятницу. Зверев — соперник ещё более высокого уровня, но я готов к этому вызову. Мне нечего терять. Выйду на корт, буду играть в свой теннис, верить в себя и посмотрю, как далеко это меня приведёт», – сказал Фери на пресс-конференции Уимблдона.
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