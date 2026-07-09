Паолини — о поражении от Костюк: заставляла меня постоянно испытывать давление и стресс

Финалистка двух турниров «Большого шлема», 17-я ракетка мира Жасмин Паолини прокомментировала поражение от украинки Марты Костюк в 1/4 финала Уимблдона-2026. Встреча завершилась со счётом 3:6, 2:6.
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«Когда я вышла на корт, мои ноги были немного медленнее обычного. Это было самым неприятным, потому что не могла бить по мячу так, как хотела, и допустила больше ошибок. Но и она играла очень агрессивно, не дала мне войти в матч, не позволила разыгрывать лишний мяч, а именно этого мне сегодня очень не хватало. Я была медленнее, чем в предыдущие дни, и, думаю, именно поэтому мой уровень игры оказался ниже.
Последние три месяца она показывает отличный теннис. Она очень уверена в себе, великолепный спортсмен и играет действительно здорово. Сегодня [8 июля] для меня всё было ещё сложнее, потому что я плохо двигалась и не чувствовала привычной скорости на корте. Она заставляла меня постоянно испытывать давление и стресс», – сказала Паолини на пресс-конференции Уимблдона.
- 9 июля 2026
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