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Мария Макарова — Полина Скляр, результат матча 9 июля 2026, счет 1:2, 1/2 финала юниорский Уимблдон-2026

Мария Макарова не смогла выйти в 1/2 финала юниорского Уимблдона
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Российская теннисистка Мария Макарова не смогла выйти в 1/2 финала юниорского Уимблдона-2026, уступив украинке Полине Скляр со счётом 3:6, 7:6 (7:3), 4:6.

Уимблдон — девушки. 1/4 финала
09 июля 2026, четверг. 13:10 МСК
Мария Макарова
Россия
Мария Макарова
М. Макарова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 7 4
6 		6 3 6
         
Полина Скляр
Украина
Полина Скляр
П. Скляр

Теннисистки провели на корте 2 часа 24 минуты. За время матча Мария Макарова выполнила пять подач навылет, допустив при этом восемь двойных ошибок, а также смогла реализовать два брейк-пойнта из пяти. Полина Скляр сделала в игре три эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10.

В полуфинале юниорского Уимблдонского турнира — 2026 Полина Скляр сыграет с победительницей встречи Ихань Цюй (Китай) — Анна Пушкарёва (Россия).

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Календарь юниорского Уимблдона-2026
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