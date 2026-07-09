Мария Макарова не смогла выйти в 1/2 финала юниорского Уимблдона
Поделиться
Российская теннисистка Мария Макарова не смогла выйти в 1/2 финала юниорского Уимблдона-2026, уступив украинке Полине Скляр со счётом 3:6, 7:6 (7:3), 4:6.
Уимблдон — девушки. 1/4 финала
09 июля 2026, четверг. 13:10 МСК
Мария Макарова
М. Макарова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 7
|4
|
|6 3
|6
Полина Скляр
П. Скляр
Теннисистки провели на корте 2 часа 24 минуты. За время матча Мария Макарова выполнила пять подач навылет, допустив при этом восемь двойных ошибок, а также смогла реализовать два брейк-пойнта из пяти. Полина Скляр сделала в игре три эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10.
В полуфинале юниорского Уимблдонского турнира — 2026 Полина Скляр сыграет с победительницей встречи Ихань Цюй (Китай) — Анна Пушкарёва (Россия).
Материалы по теме
Комментарии
- 9 июля 2026
-
16:18
-
15:35
-
14:58
-
14:55
-
14:00
-
13:53
-
13:16
-
12:30
-
12:20
-
12:07
-
11:40
-
11:09
-
10:52
-
10:14
-
09:51
-
09:34
-
09:30
-
08:30
-
02:09
-
01:43
-
00:56
-
00:14
- 8 июля 2026
-
23:55
-
22:52
-
22:32
-
21:53
-
21:44
-
21:31
-
20:34
-
20:10
-
19:53
-
19:30
-
19:30
-
18:55
-
18:11