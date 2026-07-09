Российская теннисистка Мария Макарова не смогла выйти в 1/2 финала юниорского Уимблдона-2026, уступив украинке Полине Скляр со счётом 3:6, 7:6 (7:3), 4:6.

Теннисистки провели на корте 2 часа 24 минуты. За время матча Мария Макарова выполнила пять подач навылет, допустив при этом восемь двойных ошибок, а также смогла реализовать два брейк-пойнта из пяти. Полина Скляр сделала в игре три эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10.

В полуфинале юниорского Уимблдонского турнира — 2026 Полина Скляр сыграет с победительницей встречи Ихань Цюй (Китай) — Анна Пушкарёва (Россия).