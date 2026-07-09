«Замечательный пример для подражания». Жена Джоковича — об Оже-Альяссиме

Елена Джокович, жена 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича, прокомментировала пост канадского теннисиста Феликса Оже-Альяссима, который тот опубликовал после поражения в 1/4 финала Уимблдона-2026 от серба. Матч завершился со счётом 6:7 (10:12), 6:3, 3:6, 7:6 (7:4), 6:7 [4:10].

«Феликс, ты был невероятен. Наши дети тебя обожают, ты — замечательный пример для подражания. В том матче победителем мог стать только один, но тебе есть чем гордиться. Будем продолжать болеть за тебя!» — написала Джокович в одной из социальных сетей.

За выход в финал Уимблдонского турнира — 2026 Новак Джокович поспорит с первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером.