«Замечательный пример для подражания». Жена Джоковича — об Оже-Альяссиме
Поделиться
Елена Джокович, жена 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича, прокомментировала пост канадского теннисиста Феликса Оже-Альяссима, который тот опубликовал после поражения в 1/4 финала Уимблдона-2026 от серба. Матч завершился со счётом 6:7 (10:12), 6:3, 3:6, 7:6 (7:4), 6:7 [4:10].
Уимблдон (м). 1/4 финала
07 июля 2026, вторник. 19:40 МСК
4
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|3
|7 7
|6 4
|
|3
|6
|6 4
|7 10
8
Новак Джокович
Н. Джокович
«Феликс, ты был невероятен. Наши дети тебя обожают, ты — замечательный пример для подражания. В том матче победителем мог стать только один, но тебе есть чем гордиться. Будем продолжать болеть за тебя!» — написала Джокович в одной из социальных сетей.
За выход в финал Уимблдонского турнира — 2026 Новак Джокович поспорит с первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 июля 2026
-
16:18
-
15:35
-
14:58
-
14:55
-
14:00
-
13:53
-
13:16
-
12:30
-
12:20
-
12:07
-
11:40
-
11:09
-
10:52
-
10:14
-
09:51
-
09:34
-
09:30
-
08:30
-
02:09
-
01:43
-
00:56
-
00:14
- 8 июля 2026
-
23:55
-
22:52
-
22:32
-
21:53
-
21:44
-
21:31
-
20:34
-
20:10
-
19:53
-
19:30
-
19:30
-
18:55
-
18:11