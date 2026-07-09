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«Замечательный пример для подражания». Жена Джоковича — об Оже-Альяссиме

«Замечательный пример для подражания». Жена Джоковича — об Оже-Альяссиме
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Елена Джокович, жена 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича, прокомментировала пост канадского теннисиста Феликса Оже-Альяссима, который тот опубликовал после поражения в 1/4 финала Уимблдона-2026 от серба. Матч завершился со счётом 6:7 (10:12), 6:3, 3:6, 7:6 (7:4), 6:7 [4:10].

Уимблдон (м). 1/4 финала
07 июля 2026, вторник. 19:40 МСК
Феликс Оже-Альяссим
4
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 10 		6 3 7 7 6 4
7 12 		3 6 6 4 7 10
             
Новак Джокович
8
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Феликс, ты был невероятен. Наши дети тебя обожают, ты — замечательный пример для подражания. В том матче победителем мог стать только один, но тебе есть чем гордиться. Будем продолжать болеть за тебя!» — написала Джокович в одной из социальных сетей.

За выход в финал Уимблдонского турнира — 2026 Новак Джокович поспорит с первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером.

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