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Жасмин Паолини оценила своё выступление на Уимблдоне-2026

Жасмин Паолини оценила своё выступление на Уимблдоне-2026
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Финалистка двух турниров «Большого шлема», 17-я ракетка мира Жасмин Паолини оценила своё выступление на Уимблдоне-2026. Итальянка проиграла в 1/4 финала турнира украинской теннисистке Марте Костюк со счётом 3:6, 2:6.

Уимблдон (ж). 1/4 финала
08 июля 2026, среда. 15:35 МСК
Марта Костюк
13
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Жасмин Паолини
17
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

«Оценки… Мы же не в школе, поэтому не думаю, что должна ставить себе баллы. Но если всё-таки выбирать, сказала бы, что оценка положительная.

Самое позитивное, что увожу с собой, — это ощущение, что я была конкурентоспособна и подходила к матчам с правильным настроем. Конечно, ещё есть над чем работать, потому что последний матч получился немного слабее остальных. В следующий раз мне хотелось бы показать чуть больше, быть более собранной и лучше готовой физически», – сказала Паолини на пресс-конференции Уимблдона.

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