Финалистка двух турниров «Большого шлема», 17-я ракетка мира Жасмин Паолини оценила своё выступление на Уимблдоне-2026. Итальянка проиграла в 1/4 финала турнира украинской теннисистке Марте Костюк со счётом 3:6, 2:6.

«Оценки… Мы же не в школе, поэтому не думаю, что должна ставить себе баллы. Но если всё-таки выбирать, сказала бы, что оценка положительная.

Самое позитивное, что увожу с собой, — это ощущение, что я была конкурентоспособна и подходила к матчам с правильным настроем. Конечно, ещё есть над чем работать, потому что последний матч получился немного слабее остальных. В следующий раз мне хотелось бы показать чуть больше, быть более собранной и лучше готовой физически», – сказала Паолини на пресс-конференции Уимблдона.