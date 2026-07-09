Жасмин Паолини оценила своё выступление на Уимблдоне-2026
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Финалистка двух турниров «Большого шлема», 17-я ракетка мира Жасмин Паолини оценила своё выступление на Уимблдоне-2026. Итальянка проиграла в 1/4 финала турнира украинской теннисистке Марте Костюк со счётом 3:6, 2:6.
Уимблдон (ж). 1/4 финала
08 июля 2026, среда. 15:35 МСК
13
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
17
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
«Оценки… Мы же не в школе, поэтому не думаю, что должна ставить себе баллы. Но если всё-таки выбирать, сказала бы, что оценка положительная.
Самое позитивное, что увожу с собой, — это ощущение, что я была конкурентоспособна и подходила к матчам с правильным настроем. Конечно, ещё есть над чем работать, потому что последний матч получился немного слабее остальных. В следующий раз мне хотелось бы показать чуть больше, быть более собранной и лучше готовой физически», – сказала Паолини на пресс-конференции Уимблдона.
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