Мухова — Гауфф: чешка за 40 минут выиграла первый сет 1/2 финала Уимблдона

Сегодня, 9 июля, проходит матч 1/2 финала Уимблдона-2026 у женщин, в котором встречаются девятая ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова и американка Кори Гауфф, занимающая седьмую строчку в рейтинге WTA. Мухова забрала первый сет со счётом 6:4. На данный отрезок игры теннисистки потратили 40 минут.
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«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка. Счёт личных встреч — 6-1 в пользу Гауфф, при этом теннисистки впервые играют на траве. В сезоне-2026 Кори была сильнее на харде Australian Open (6:1, 3:6, 6:3) и Майами (6:1, 6:1), а Каролина взяла реванш на грунте Штутгарта (6:3, 5:7, 6:3).
Действующей чемпионкой Уимблдона является польская теннисистка Ига Швёнтек, которая в прошлогоднем финале одолела американку Аманду Анисимову со счётом 6:0, 6:0.
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