Фери — о психологическом давлении на Уимблдоне: почти не заглядываю в социальные сети

114-я ракетка мира британский теннисист Артур Фери рассказал, как старается избегать психологического давления на домашнем Уимблдоне-2026. Ранее британец обыграл итальянского теннисиста Флавио Коболли в 1/4 финала турнира со счётом 6:4, 7:6 (7:4), 6:0.

«Начинаю ощущать, насколько это важно — с каждой победой значение этого становится всё больше. В то же время хорошо, что до следующего матча не две недели. Всё происходит очень быстро, поэтому я почти не заглядываю в социальные сети. Я остаюсь в своём маленьком мире и продолжаю делать всё так же, как раньше. Здесь, в Лондоне, особенно чувствую поддержку британских болельщиков. У меня есть связь с Францией, и там меня тоже поддерживают, но я выступаю за Великобританию и именно здесь особенно ощущаю эту любовь», – сказал Фери на пресс-конференции Уимблдона.

За выход в финал Уимблдонского турнира – 2026 Артур Фери поспорит с немецким теннисистом Александром Зверевым.