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Фери — о психологическом давлении на Уимблдоне: почти не заглядываю в социальные сети

Фери — о психологическом давлении на Уимблдоне: почти не заглядываю в социальные сети
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114-я ракетка мира британский теннисист Артур Фери рассказал, как старается избегать психологического давления на домашнем Уимблдоне-2026. Ранее британец обыграл итальянского теннисиста Флавио Коболли в 1/4 финала турнира со счётом 6:4, 7:6 (7:4), 6:0.

Уимблдон (м). 1/4 финала
08 июля 2026, среда. 17:15 МСК
Флавио Коболли
10
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		6 4 0
6 		7 7 6
             
Артур Фери
114
Великобритания
Артур Фери
А. Фери

«Начинаю ощущать, насколько это важно — с каждой победой значение этого становится всё больше. В то же время хорошо, что до следующего матча не две недели. Всё происходит очень быстро, поэтому я почти не заглядываю в социальные сети. Я остаюсь в своём маленьком мире и продолжаю делать всё так же, как раньше. Здесь, в Лондоне, особенно чувствую поддержку британских болельщиков. У меня есть связь с Францией, и там меня тоже поддерживают, но я выступаю за Великобританию и именно здесь особенно ощущаю эту любовь», – сказал Фери на пресс-конференции Уимблдона.

За выход в финал Уимблдонского турнира – 2026 Артур Фери поспорит с немецким теннисистом Александром Зверевым.

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