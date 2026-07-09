«Это было потрясающе». Зверев — о Федерере на своём матче

Чемпион «Ролан Гаррос» – 2026 немецкий теннисист Александр Зверев (третья строчка рейтинга) прокомментировал присутствие обладателя 20 титулов турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера на его матче с чехом Иржи Легечкой в четвёртом круге Уимблдона-2026. Зверев выиграл у Легечки со счётом 6:4, 7:5, 3:6, 7:6 (8:6).
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«Да, я видел его. В какой-то момент он сидел в Королевской ложе совсем один. Это было потрясающее зрелище.
Но я видел его ещё до матча. Он поздравил меня с выступлением на «Ролан Гаррос». Было очень приятно, что он остался посмотреть мой поединок», – сказал Зверев на пресс-конференции после встречи.
Завтра, 10 июля, между Александром Зверевым и британцем Артуром Фери (114-й номер рейтинга) состоится матч за выход в финал Уимблдона-2026.
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