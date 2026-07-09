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«Это было потрясающе». Зверев — о Федерере на своём матче

«Это было потрясающе». Зверев — о Федерере на своём матче
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Чемпион «Ролан Гаррос» – 2026 немецкий теннисист Александр Зверев (третья строчка рейтинга) прокомментировал присутствие обладателя 20 титулов турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера на его матче с чехом Иржи Легечкой в четвёртом круге Уимблдона-2026. Зверев выиграл у Легечки со счётом 6:4, 7:5, 3:6, 7:6 (8:6).

Уимблдон (м). 4-й круг
07 июля 2026, вторник. 17:50 МСК
Иржи Легечка
14
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		5 6 6 6
6 		7 3 7 8
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Да, я видел его. В какой-то момент он сидел в Королевской ложе совсем один. Это было потрясающее зрелище.

Но я видел его ещё до матча. Он поздравил меня с выступлением на «Ролан Гаррос». Было очень приятно, что он остался посмотреть мой поединок», – сказал Зверев на пресс-конференции после встречи.

Завтра, 10 июля, между Александром Зверевым и британцем Артуром Фери (114-й номер рейтинга) состоится матч за выход в финал Уимблдона-2026.

Уимблдон (м). 1/2 финала
10 июля 2026, пятница. 15:30 МСК
Артур Фери
114
Великобритания
Артур Фери
А. Фери
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Календарь Уимблдона-2026 (м)
Турнирная сетка Уимблдона-2026 (м)
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