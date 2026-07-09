Анне Пушкарёвой удалось выйти в полуфинал юниорского Уимблдона-2026
Поделиться
Российская теннисистка Анна Пушкарёва вышла в 1/2 финала юниорского Уимблдона-2026, обыграв представительницу Китая Ихань Цюй со счётом 6:3, 3:6, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 54 минуты.
Уимблдон — девушки. 1/4 финала
09 июля 2026, четверг. 15:55 МСК
Ихань Цюй
И. Цюй
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|3
|
|3
|6
Анна Пушкарёва
А. Пушкарёва
Во время матча Пушкарёва пять раз подала навылет, допустив при этом три двойные ошибки и реализовав три брейк-пойнта из восьми. Цюй по ходу встречи удалось сделать пять эйсов, допустить семь двойных ошибок и реализовать два брейк-пойнта из восьми.
В полуфинале соперницей Анны Пушкарёвой будет представительница Украины Полина Скляр.
Победительницей юниорского Уимблдона 2025 года в одиночном разряде среди девушек стала словацкая теннисистка Миа Поганкова.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 июля 2026
-
18:53
-
18:45
-
18:29
-
18:14
-
18:01
-
17:16
-
16:53
-
16:26
-
16:18
-
15:35
-
14:58
-
14:55
-
14:00
-
13:53
-
13:16
-
12:30
-
12:20
-
12:07
-
11:40
-
11:09
-
10:52
-
10:14
-
09:51
-
09:34
-
09:30
-
08:30
-
02:09
-
01:43
-
00:56
-
00:14
- 8 июля 2026
-
23:55
-
22:52
-
22:32
-
21:53
-
21:44