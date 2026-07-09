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Ихань Цюй — Анна Пушкарёва, результат матча 9 июля 2026, счёт: 1:2, 1/4 финала юниорского Уимблдона-2026

Анне Пушкарёвой удалось выйти в полуфинал юниорского Уимблдона-2026
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Российская теннисистка Анна Пушкарёва вышла в 1/2 финала юниорского Уимблдона-2026, обыграв представительницу Китая Ихань Цюй со счётом 6:3, 3:6, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 54 минуты.

Уимблдон — девушки. 1/4 финала
09 июля 2026, четверг. 15:55 МСК
Ихань Цюй
Китай
Ихань Цюй
И. Цюй
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 3
6 		3 6
         
Анна Пушкарёва
Россия
Анна Пушкарёва
А. Пушкарёва

Во время матча Пушкарёва пять раз подала навылет, допустив при этом три двойные ошибки и реализовав три брейк-пойнта из восьми. Цюй по ходу встречи удалось сделать пять эйсов, допустить семь двойных ошибок и реализовать два брейк-пойнта из восьми.

В полуфинале соперницей Анны Пушкарёвой будет представительница Украины Полина Скляр.

Победительницей юниорского Уимблдона 2025 года в одиночном разряде среди девушек стала словацкая теннисистка Миа Поганкова.

Турнирная сетка юниорского Уимблдона-2026 (девушки)
Календарь юниорского Уимблдона-2026 (девушки)
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