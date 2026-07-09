Анне Пушкарёвой удалось выйти в полуфинал юниорского Уимблдона-2026

Российская теннисистка Анна Пушкарёва вышла в 1/2 финала юниорского Уимблдона-2026, обыграв представительницу Китая Ихань Цюй со счётом 6:3, 3:6, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 54 минуты.

Во время матча Пушкарёва пять раз подала навылет, допустив при этом три двойные ошибки и реализовав три брейк-пойнта из восьми. Цюй по ходу встречи удалось сделать пять эйсов, допустить семь двойных ошибок и реализовать два брейк-пойнта из восьми.

В полуфинале соперницей Анны Пушкарёвой будет представительница Украины Полина Скляр.

Победительницей юниорского Уимблдона 2025 года в одиночном разряде среди девушек стала словацкая теннисистка Миа Поганкова.