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Карлос Алькарас сможет начать полноценный тренировочный процесс 13 июля — источник

Карлос Алькарас сможет начать полноценный тренировочный процесс 13 июля — источник
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Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас может приступить к полноценным тренировкам в следующий понедельник, 13 июля.

Завтра, 10 июля, у Алькараса состоится медицинский тест. Если комиссия решит, что испанец полностью восстановился после травмы, он сможет начать подготовку к хардовому сезону. Первым турниром Карлоса после длительного отсутствия может стать «Мастерс» в Канаде, который пройдёт с 1 по 13 августа, сообщает La Verdad.

Напомним, Карлос Алькарас не играет в туре с 14 апреля – на турнире в Барселоне он получил серьёзную травму правого запястья. Из-за неё испанец был вынужден сняться с турнира ATP 500 в Барселоне, пропустил «Мастерсы» в Мадриде и Риме, а также не смог выступить на «Ролан Гаррос» – 2026 и Уимблдоне-2026.

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