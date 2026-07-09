«Меня трясёт, пытаюсь осознать произошедшее». Мухова — о выходе в финал Уимблдона-2026
Поделиться
Девятая ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова поделилась эмоциями после выхода в финал Уимблдона-2026. В 1/2 финала она обыграла двукратную чемпионку турниров «Большого шлема» американку Кори Гауфф (седьмая в рейтинге). Встреча завершилась со счётом 6:2, 1:6, 7:6 (12:10).
Уимблдон (ж). 1/2 финала
09 июля 2026, четверг. 15:40 МСК
9
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|1
|7 12
|
|6
|6 10
7
Кори Гауфф
К. Гауфф
«В финале Уимблдона» — как приятно звучит! Это была большая битва, американские горки, то туда, то сюда. Вот у тебя матчбол, а через 10 секунд уже у соперницы матчбол. Даже подумать времени нет, это было очень нервно. Я даже не знаю, что сейчас говорю, меня трясёт, пытаюсь осознать произошедшее», — сказала Мухова в интервью на корте.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 июля 2026
-
18:53
-
18:45
-
18:29
-
18:14
-
18:01
-
17:16
-
16:53
-
16:26
-
16:18
-
15:35
-
14:58
-
14:55
-
14:00
-
13:53
-
13:16
-
12:30
-
12:20
-
12:07
-
11:40
-
11:09
-
10:52
-
10:14
-
09:51
-
09:34
-
09:30
-
08:30
-
02:09
-
01:43
-
00:56
-
00:14
- 8 июля 2026
-
23:55
-
22:52
-
22:32
-
21:53
-
21:44