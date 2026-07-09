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«Меня трясёт, пытаюсь осознать произошедшее». Мухова — о выходе в финал Уимблдона-2026

«Меня трясёт, пытаюсь осознать произошедшее». Мухова — о выходе в финал Уимблдона-2026
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Девятая ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова поделилась эмоциями после выхода в финал Уимблдона-2026. В 1/2 финала она обыграла двукратную чемпионку турниров «Большого шлема» американку Кори Гауфф (седьмая в рейтинге). Встреча завершилась со счётом 6:2, 1:6, 7:6 (12:10).

Уимблдон (ж). 1/2 финала
09 июля 2026, четверг. 15:40 МСК
Каролина Мухова
9
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		1 7 12
2 		6 6 10
         
Кори Гауфф
7
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«В финале Уимблдона» — как приятно звучит! Это была большая битва, американские горки, то туда, то сюда. Вот у тебя матчбол, а через 10 секунд уже у соперницы матчбол. Даже подумать времени нет, это было очень нервно. Я даже не знаю, что сейчас говорю, меня трясёт, пытаюсь осознать произошедшее», — сказала Мухова в интервью на корте.

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