«Меня трясёт, пытаюсь осознать произошедшее». Мухова — о выходе в финал Уимблдона-2026

Девятая ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова поделилась эмоциями после выхода в финал Уимблдона-2026. В 1/2 финала она обыграла двукратную чемпионку турниров «Большого шлема» американку Кори Гауфф (седьмая в рейтинге). Встреча завершилась со счётом 6:2, 1:6, 7:6 (12:10).

«В финале Уимблдона» — как приятно звучит! Это была большая битва, американские горки, то туда, то сюда. Вот у тебя матчбол, а через 10 секунд уже у соперницы матчбол. Даже подумать времени нет, это было очень нервно. Я даже не знаю, что сейчас говорю, меня трясёт, пытаюсь осознать произошедшее», — сказала Мухова в интервью на корте.