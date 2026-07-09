Мухова — пятая теннисистка, обыгравшая трёх чемпионок ТБШ на второй неделе мэйджора

Девятая ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова стала пятым игроком в Открытой эре, кто смог на второй неделе турнира «Большого шлема» одолеть трёх чемпионок мэйджоров. Сегодня, 9 июля, в полуфинале Уимблдона Мухова обыграла американку Кори Гауфф со счётом 6:2, 1:6, 7:6 (12:10). До этого в 1/4 финала она победила Наоми Осаку, а в 1/8 финала – Барбору Крейчикову.

Ранее это удавалось Крис Эверт (Уимблдон-1978), Серене Уильямс (US-Open — 1999, Уимблдон-2015), Елене Рыбакиной (Australian Open — 2023) и Онс Жабер (Уимблдон-2023).

За титул соревнований Каролина Мухова поспорит с победительницей матча Марта Костюк (Украина) — Линда Носкова (Чехия).