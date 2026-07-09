29-летняя Каролина Мухова — самая возрастная финалистка Уимблдона с 1998 года

Девятая ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова (29 лет 312 дней на момент начала турнира) стала самым возрастным игроком, вышедшим в свой первый финал женского одиночного разряда на Уимблдоне со времён Натали Тозья (30 лет 249 дней) в 1998 году. Об этом сообщает OptaAce.

В полуфинале Уимблдона-2026 Мухова обыграла двукратную чемпионку турниров «Большого шлема» американку Кори Гауфф со счётом 6:2, 1:6, 7:6 (12:10).

За титул соревнований Каролина Мухова поспорит с победительницей матча Марта Костюк (Украина) — Линда Носкова (Чехия).

Действующей чемпионкой Уимблдона является польская теннисистка Ига Швёнтек, которая в прошлогоднем финале одолела американку Аманду Анисимову со счётом 6:0, 6:0.