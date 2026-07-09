29-летняя Каролина Мухова — самая возрастная финалистка Уимблдона с 1998 года
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Девятая ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова (29 лет 312 дней на момент начала турнира) стала самым возрастным игроком, вышедшим в свой первый финал женского одиночного разряда на Уимблдоне со времён Натали Тозья (30 лет 249 дней) в 1998 году. Об этом сообщает OptaAce.
Уимблдон (ж). 1/2 финала
09 июля 2026, четверг. 15:40 МСК
9
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|1
|7 12
|
|6
|6 10
7
Кори Гауфф
К. Гауфф
В полуфинале Уимблдона-2026 Мухова обыграла двукратную чемпионку турниров «Большого шлема» американку Кори Гауфф со счётом 6:2, 1:6, 7:6 (12:10).
За титул соревнований Каролина Мухова поспорит с победительницей матча Марта Костюк (Украина) — Линда Носкова (Чехия).
Действующей чемпионкой Уимблдона является польская теннисистка Ига Швёнтек, которая в прошлогоднем финале одолела американку Аманду Анисимову со счётом 6:0, 6:0.
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