Марта Костюк — Линда Носкова: чешка выиграла стартовый сет 1/2 финала Уимблдона
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Сегодня, 9 июля, продолжается травяной турнир «Большого шлема» Уимблдон. В полуфинале соревнований 13-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк играет с чешкой Линдой Носковой, занимающей 12-ю строчку в рейтинге WTA. После первого сета счёт 6:4 в пользу Носковой. Теннисистки провели на корте 43 минуты.
Уимблдон (ж). 1/2 финала
09 июля 2026, четверг. 18:50 МСК
13
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|4
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|6
12
Линда Носкова
Л. Носкова
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. Костюк ведёт 1-0 по личным встречам. Она победила Носкову весной этого года в четвертьфинале турнира в Мадриде на грунте — 7:6 (7:1), 6:0.
Действующей чемпионкой Уимблдона является польская теннисистка Ига Швёнтек, которая в прошлогоднем финале обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:0, 6:0.
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