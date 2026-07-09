Марта Костюк — Линда Носкова: чешка выиграла стартовый сет 1/2 финала Уимблдона

Сегодня, 9 июля, продолжается травяной турнир «Большого шлема» Уимблдон. В полуфинале соревнований 13-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк играет с чешкой Линдой Носковой, занимающей 12-ю строчку в рейтинге WTA. После первого сета счёт 6:4 в пользу Носковой. Теннисистки провели на корте 43 минуты.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. Костюк ведёт 1-0 по личным встречам. Она победила Носкову весной этого года в четвертьфинале турнира в Мадриде на грунте — 7:6 (7:1), 6:0.

Действующей чемпионкой Уимблдона является польская теннисистка Ига Швёнтек, которая в прошлогоднем финале обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:0, 6:0.