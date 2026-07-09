Линда Носкова вышла в финал Уимблдона, в двух сетах обыграв Марту Костюк
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12-я ракетка мира, 21-летняя чешская теннисистка Линда Носкова вышла в финал Уимблдона-2026. В полуфинале соревнований она обыграла украинку Марту Костюк (13-я в рейтинге) со счётом 6:4, 6:4.
Уимблдон (ж). 1/2 финала
09 июля 2026, четверг. 18:50 МСК
13
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
0 : 2
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12
Линда Носкова
Л. Носкова
Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. В её рамках Носкова один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. Костюк выполнила пять эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала единственный заработанный брейк-пойнт.
За титул Уимблдона-2026 Линда Носкова поспорит с соотечественницей Каролиной Муховой, которая занимает девятую строчку в рейтинге WTA.
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