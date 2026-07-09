Уимблдон-2026, женщины: результаты матчей на 9 июля

Сегодня, 9 июля, на травяных кортах Лондона продолжился розыгрыш Уимблдона-2026 у женщин. В рамках соревновательного дня прошли полуфинальные матчи турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами 11-го игрового дня соревнований.

Теннис. Уимблдон-2026. Женщины. 1/2 финала. Результаты на 9 июля:

Каролина Мухова (Чехия, 10) – Кори Гауфф (США, 7) — 6:2, 1:6, 7:6 (12:10);

Марта Костюк (Украина, 12) – Линда Носкова (Чехия, 9) — 4:6, 4:6.

Действующей чемпионкой Уимблдона является польская теннисистка Ига Швёнтек, которая в прошлогоднем финале одолела американку Аманду Анисимову со счётом 6:0, 6:0.