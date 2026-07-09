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Определились финалистки Уимблдона-2026

Определились финалистки Уимблдона-2026
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Сегодня, 9 июля, на травяных кортах Лондона завершились полуфинальные матчи на Уимблдоне-2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финалистками соревнований.

Теннис. Уимблдон-2026. Женщины. Финал:

Счёт личных встреч Муховой и Носковой — 1-0 в пользу Каролины. Она обыграла Линду в третьем круге Открытого чемпионата США — 2025 со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:2.

В 1/2 финала Мухова одолела американку Кори Гауфф, а Носкова победила украинку Марту Костюк.

Действующей чемпионкой Уимблдона является польская теннисистка Ига Швёнтек, которая в прошлогоднем финале обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:0, 6:0.

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