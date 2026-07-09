Определились финалистки Уимблдона-2026

Сегодня, 9 июля, на травяных кортах Лондона завершились полуфинальные матчи на Уимблдоне-2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финалистками соревнований.

Теннис. Уимблдон-2026. Женщины. Финал:

Каролина Мухова (Чехия, 10) — Линда Носкова (Чехия, 9).

Счёт личных встреч Муховой и Носковой — 1-0 в пользу Каролины. Она обыграла Линду в третьем круге Открытого чемпионата США — 2025 со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:2.

В 1/2 финала Мухова одолела американку Кори Гауфф, а Носкова победила украинку Марту Костюк.

Действующей чемпионкой Уимблдона является польская теннисистка Ига Швёнтек, которая в прошлогоднем финале обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:0, 6:0.