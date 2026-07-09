«Каролина — потрясающий боец». Носкова — о предстоящем финале с Муховой на Уимблдоне

12-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова высказалась о предстоящем финале Уимблдона-2026, где она сыграет с соотечественницей Каролиной Муховой.
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— Каролина — потрясающий боец, невероятная теннисистка. Но более того, она замечательный человек. Рада, что свой первый финал сыграю с ней.
— Как будете готовиться, есть ли у вас какие-то суеверия? Спите хорошо?
— Я всегда хорошо сплю, так что надеюсь, в этом плане ничего не изменится. Суеверий у меня много, даже не буду перечислять, вы не хотите этого знать. Где-то 20-30 определённых вещей за день, это уже какая-то болезнь. Я всегда делаю одно и то же по утрам, на обед у меня всегда почти одно и то же. Я пользуюсь одним и тем же туалетом, раковиной. Всё одно и то же! Менять ничего не стану, — сказала Носкова в интервью на корте.
- 9 июля 2026
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