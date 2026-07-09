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«Эта история не про боль». Гауфф прокомментировала поражение в 1/2 финала на Уимблдоне

«Эта история не про боль». Гауфф прокомментировала поражение в 1/2 финала на Уимблдоне
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира, американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала поражение в полуфинале Уимблдона-2026. Она уступила чешке Каролине Муховой со счётом 2:6, 6:1, 6:7 (10:12).

Уимблдон (ж). 1/2 финала
09 июля 2026, четверг. 15:40 МСК
Каролина Мухова
9
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		1 7 12
2 		6 6 10
         
Кори Гауфф
7
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«Как бы больно это не казалось со стороны… Я уступала 4:7 во втором круге и дошла до полуфинала. Я была в одном очке на турнире, на котором не думала, что дойду в этом году до полуфинала. Так что эта история не про боль. Думаю, тысячи людей с радостью проиграли бы полуфинал Уимблдона с матчбола. Хотела бы я испытать это ещё раз? Конечно, нет, но сегодняшний день сделает момент, когда я выиграю такой матч, ещё слаще. Просто сегодня был один из тех дней, когда всё сложилось не а мою пользу. Кто-то должен был проиграть, к сожалению, это была я. Каким бы ни был результат, это прорывной турнир для меня. Мне нужно было что-то такое для веры в себя здесь», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

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