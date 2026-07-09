Линда Носкова поделилась эмоциями после выхода в финал Уимблдона-2026
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12-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова отреагировала на выход в финал Уимблдона-2026. В полуфинале она одолела украинку Марту Костюк со счётом 6:4, 6:4.
Уимблдон (ж). 1/2 финала
09 июля 2026, четверг. 18:50 МСК
13
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
0 : 2
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12
Линда Носкова
Л. Носкова
«В детстве я не очень много смотрела теннис. Но одно я хорошо помню: когда Петра Квитова выиграла здесь турнир «Большого шлема». Наверное, это один из первых моментов, когда я поняла, что такой вид спорта, как теннис, вообще существует. До сих пор в шоке, что в моей жизни у меня был шанс сыграть на таком корте и одержать победу», — сказала Носкова в интервью на корте.
В финале соревнований Носкова сразится с соотечественницей Каролиной Муховой.
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