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Линда Носкова поделилась эмоциями после выхода в финал Уимблдона-2026

Линда Носкова поделилась эмоциями после выхода в финал Уимблдона-2026
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12-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова отреагировала на выход в финал Уимблдона-2026. В полуфинале она одолела украинку Марту Костюк со счётом 6:4, 6:4.

Уимблдон (ж). 1/2 финала
09 июля 2026, четверг. 18:50 МСК
Марта Костюк
13
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Линда Носкова
12
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова

«В детстве я не очень много смотрела теннис. Но одно я хорошо помню: когда Петра Квитова выиграла здесь турнир «Большого шлема». Наверное, это один из первых моментов, когда я поняла, что такой вид спорта, как теннис, вообще существует. До сих пор в шоке, что в моей жизни у меня был шанс сыграть на таком корте и одержать победу», — сказала Носкова в интервью на корте.

В финале соревнований Носкова сразится с соотечественницей Каролиной Муховой.

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Новости. Теннис
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