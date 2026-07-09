«Уходя с корта, я думала: ну какой же крутой матч!» Гауфф — об игре с Муховой на Уимблдоне

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира, американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о соперничестве с чешкой Каролиной Муховой после их матча на Уимблдоне-2026.

«Мухова заслуживает большего успеха, она очень талантливая. Статистика личных встреч у нас с ней в мою пользу, но это не та соперница, с которой хотелось бы встретиться на любой стадии турнира. Я очень уважительно отношусь к её игре и поведению вне корта. Для меня честь… То есть нет, не хочу сказать, что для меня было честью проиграть ей. Однако этот матч я буду помнить всю карьеру. И да, проиграть его — это отстой, но, уходя с корта, я думала: ну какой же крутой матч!» — сказала Гауфф на пресс-конференции.