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«Уходя с корта, я думала: ну какой же крутой матч!» Гауфф — об игре с Муховой на Уимблдоне

«Уходя с корта, я думала: ну какой же крутой матч!» Гауфф — об игре с Муховой на Уимблдоне
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира, американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о соперничестве с чешкой Каролиной Муховой после их матча на Уимблдоне-2026.

Уимблдон (ж). 1/2 финала
09 июля 2026, четверг. 15:40 МСК
Каролина Мухова
9
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		1 7 12
2 		6 6 10
         
Кори Гауфф
7
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«Мухова заслуживает большего успеха, она очень талантливая. Статистика личных встреч у нас с ней в мою пользу, но это не та соперница, с которой хотелось бы встретиться на любой стадии турнира. Я очень уважительно отношусь к её игре и поведению вне корта. Для меня честь… То есть нет, не хочу сказать, что для меня было честью проиграть ей. Однако этот матч я буду помнить всю карьеру. И да, проиграть его — это отстой, но, уходя с корта, я думала: ну какой же крутой матч!» — сказала Гауфф на пресс-конференции.

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