Гауфф — о результате на Уимблдоне: в карьере каждого великого чемпиона такое случалось

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира, американская теннисистка Кори Гауфф оценила свой результат на Уимблдоне-2026. В полуфинале спортсменка уступила чешке Каролине Муховой со счётом 2:6, 6:1, 6:7 (10:12).

«Роджер Федерер здесь проигрывал с матчболов. Янник Синнер так проигрывал на «Ролан Гаррос». В карьере каждого великого чемпиона такое случалось. Может, мне такое и нужно, чтобы быть на таком уровне.

Я выложилась без остатка. У меня нет сожалений, только в некоторых розыгрышах я хочу принимать более удачные решения. Так и учишься, и становишься лучше как игрок», — сказала Гауфф на пресс-конференции.