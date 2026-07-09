Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Гауфф — о результате на Уимблдоне: в карьере каждого великого чемпиона такое случалось

Гауфф — о результате на Уимблдоне: в карьере каждого великого чемпиона такое случалось
Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира, американская теннисистка Кори Гауфф оценила свой результат на Уимблдоне-2026. В полуфинале спортсменка уступила чешке Каролине Муховой со счётом 2:6, 6:1, 6:7 (10:12).

«Роджер Федерер здесь проигрывал с матчболов. Янник Синнер так проигрывал на «Ролан Гаррос». В карьере каждого великого чемпиона такое случалось. Может, мне такое и нужно, чтобы быть на таком уровне.

Я выложилась без остатка. У меня нет сожалений, только в некоторых розыгрышах я хочу принимать более удачные решения. Так и учишься, и становишься лучше как игрок», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

Материалы по теме
«Уходя с корта, я думала: ну какой же крутой матч!» Гауфф — об игре с Муховой на Уимблдоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android