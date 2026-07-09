На Уимблдоне впервые с 2009 года в финале сыграют представительницы одной страны

Сегодня, 9 июля, на травяных кортах Лондона завершились полуфинальные матчи на Уимблдоне-2026. В финал соревнований вышли девятая ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова и её соотечественница Линда Носкова, занимающая 12-ю строчку рейтинга WTA. Две представительницы одной и той же страны встретятся в финале женского одиночного разряда на Уимблдоне впервые с 2009 года. Об этом сообщает OptaAce.

В 2009 году в решающем поединке сыграли американки Серена и Винус Уильямс. Серена победила со счётом 7:6 (7:3), 6:2.

Счёт личных встреч Муховой и Носковой — 1-0 в пользу Каролины. Она одолела Линду в третьем круге Открытого чемпионата США — 2025 со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:2.