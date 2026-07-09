Носкова — вторая представительница Чехии, вышедшая в дебютный финал ТБШ на Уимблдоне

12-я ракетка мира, 21-летняя чешская теннисистка Линда Носкова стала второй представительницей Чехии в Открытой эре, вышедшей в свой дебютный финал турнира «Большого шлема» в одиночном разряде на Уимблдоне. Первой была Петра Квитова в 2011 году. Об этом сообщает OptaAce.

В полуфинале Уимблдона Носкова обыграла украинку Марту Костюк со счётом 6:4, 6:4. За титул соревнований Линда поспорит с соотечественницей Каролиной Муховой, которая занимает девятую строчку в мировом рейтинге.

Действующей чемпионкой Уимблдона является польская теннисистка Ига Швёнтек, которая в прошлогоднем финале одолела американку Аманду Анисимову со счётом 6:0, 6:0.