Носкова — вторая представительница Чехии, вышедшая в дебютный финал ТБШ на Уимблдоне
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12-я ракетка мира, 21-летняя чешская теннисистка Линда Носкова стала второй представительницей Чехии в Открытой эре, вышедшей в свой дебютный финал турнира «Большого шлема» в одиночном разряде на Уимблдоне. Первой была Петра Квитова в 2011 году. Об этом сообщает OptaAce.
Уимблдон (ж). 1/2 финала
09 июля 2026, четверг. 18:50 МСК
13
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
0 : 2
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|6
12
Линда Носкова
Л. Носкова
В полуфинале Уимблдона Носкова обыграла украинку Марту Костюк со счётом 6:4, 6:4. За титул соревнований Линда поспорит с соотечественницей Каролиной Муховой, которая занимает девятую строчку в мировом рейтинге.
Действующей чемпионкой Уимблдона является польская теннисистка Ига Швёнтек, которая в прошлогоднем финале одолела американку Аманду Анисимову со счётом 6:0, 6:0.
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