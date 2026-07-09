Марсело Аревало и Елена Остапенко стали чемпионами Уимблдона-2026 в миксте
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Сальвадорец Марсело Аревало и латвийка Елена Остапенко завоевали титул чемпионов Уимблдона-2026 в миксте, обыграв австралийцев Марка Полманса и Сторм Хантер со счётом 4:6, 7:2, 6:5. Теннисисты провели на корте 2 часа 10 минут.
Уимблдон — микст. Финал
09 июля 2026, четверг. 20:40 МСК
Марк Полманс
Сторм Хантер
М. Полманс С. Хантер
Окончен
1 : 2
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|2
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|2
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|7
|6
Марсело Аревало
Елена Остапенко
М. Аревало Е. Остапенко
Аревало и Остапенко семь раз подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из четырёх. Полманс и Хантер смогли сделать пять эйсов, допустили также три двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из пяти.
Елена Остапенко с украинкой Людмилой Киченок являются чемпионками US Open – 2024 в парном разряде, Остапенко также завоевала титул «Ролан Гаррос» – 2017 в одиночном разряде.
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