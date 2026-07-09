Марсело Аревало и Елена Остапенко стали чемпионами Уимблдона-2026 в миксте

Сальвадорец Марсело Аревало и латвийка Елена Остапенко завоевали титул чемпионов Уимблдона-2026 в миксте, обыграв австралийцев Марка Полманса и Сторм Хантер со счётом 4:6, 7:2, 6:5. Теннисисты провели на корте 2 часа 10 минут.

Аревало и Остапенко семь раз подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из четырёх. Полманс и Хантер смогли сделать пять эйсов, допустили также три двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из пяти.

Елена Остапенко с украинкой Людмилой Киченок являются чемпионками US Open – 2024 в парном разряде, Остапенко также завоевала титул «Ролан Гаррос» – 2017 в одиночном разряде.