«Сделала всё, что могла». Костюк прокомментировала поражение в полуфинале Уимблдона

13-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала поражение на Уимблдоне-2026. В полуфинале она уступила чешке Линде Носковой со счётом 4:6, 4:6.
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
«Уезжаю с этого турнира с одними положительными эмоциями. Как я говорила после третьего круга, чувствую себя очень счастливой, что оказалась здесь. Сегодня ничего не поменялось, я довольна турниром. Если бы кто‑то сказал мне две недели назад, что окажусь здесь, я бы подписалась не раздумывая, так что всё в порядке.
Не могу сравнивать это поражение с тем, что было в Париже. Перед встречей я говорила, что сегодня почувствовала, что сыграла настоящий матч. На «Ролан Гаррос» такого не было. Вся заслуга Линды, она показала невероятный теннис, её подача была сумасшедшей. Сандра [тренер] сказала мне, что качество её подачи было на 9,5 из 10, лучше быть не могло.
Знаю, что хорошо принимаю подачу, однако сегодня оказалось очень мало того, что я могла сделать, у меня почти не было шансов. Жаль, что это произошло в полуфинале, но я знаю, что сделала всё, что могла. Теперь я переворачиваю страницу и с нетерпением жду начала американской серии турниров», — сказала Костюк на пресс-конференции.
- 10 июля 2026
-
00:53
-
00:37
-
00:26
- 9 июля 2026
-
23:53
-
23:27
-
22:45
-
22:31
-
22:14
-
21:46
-
21:28
-
21:13
-
20:44
-
20:36
-
20:24
-
20:10
-
19:35
-
19:30
-
18:53
-
18:45
-
18:29
-
18:14
-
18:01
-
17:16
-
16:53
-
16:26
-
16:18
-
15:35
-
14:58
-
14:55
-
14:00
-
13:53
-
13:16
-
12:30
-
12:20
-
12:07