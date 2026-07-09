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«Сделала всё, что могла». Костюк прокомментировала поражение в полуфинале Уимблдона

«Сделала всё, что могла». Костюк прокомментировала поражение в полуфинале Уимблдона
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13-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала поражение на Уимблдоне-2026. В полуфинале она уступила чешке Линде Носковой со счётом 4:6, 4:6.

Уимблдон (ж). 1/2 финала
09 июля 2026, четверг. 18:50 МСК
Марта Костюк
13
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Линда Носкова
12
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова

«Уезжаю с этого турнира с одними положительными эмоциями. Как я говорила после третьего круга, чувствую себя очень счастливой, что оказалась здесь. Сегодня ничего не поменялось, я довольна турниром. Если бы кто‑то сказал мне две недели назад, что окажусь здесь, я бы подписалась не раздумывая, так что всё в порядке.

Не могу сравнивать это поражение с тем, что было в Париже. Перед встречей я говорила, что сегодня почувствовала, что сыграла настоящий матч. На «Ролан Гаррос» такого не было. Вся заслуга Линды, она показала невероятный теннис, её подача была сумасшедшей. Сандра [тренер] сказала мне, что качество её подачи было на 9,5 из 10, лучше быть не могло.

Знаю, что хорошо принимаю подачу, однако сегодня оказалось очень мало того, что я могла сделать, у меня почти не было шансов. Жаль, что это произошло в полуфинале, но я знаю, что сделала всё, что могла. Теперь я переворачиваю страницу и с нетерпением жду начала американской серии турниров», — сказала Костюк на пресс-конференции.

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