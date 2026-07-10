Марта Костюк оценила уровень игры Линды Носковой в 1/2 финала Уимблдона

13-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк оценила уровень игры Линды Носковой в полуфинале Уимблдона-2026. Носкова победила со счётом 6:4, 6:4.

«Всё взаимосвязано: её подача была настолько хороша, что практически не давала мне войти в игру. Да, мне удалось сделать брейк однажды, но в целом у меня едва ли были шансы на брейк. Было очень тяжело. Не считаю, что сама плохо подавала — она очень хорошо принимала мой второй мяч, да и процент её первого мяча был невероятно высок. Она выиграла примерно 90% этих розыгрышей, что удивительно, особенно во встрече с таким игроком, как я, которая обычно хорошо принимает. Было тяжело, однако я сделала всё, что могла.

Находилась под давлением весь поединок. Поскольку она начинала подачу в обоих сетах, я всегда отставала в счёте, а это никогда не просто. В геймах при 4:5 я не особенно хорошо подавала, и, думаю, это было сочетание нескольких факторов. На самом деле я не была уставшей и меня не мучила жара, единственное, что меня сегодня действительно раздражало, — это количество мячей, которые она задевала подачей по линии», — сказала Костюк на пресс-конференции.