«Немного удачи мне не помешало бы». Костюк — о поражении во втором полуфинале ТБШ подряд

13-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк рассказала, как воспринимает поражение в полуфинале на втором турнире «Большого шлема» подряд. В 1/2 финала на Уимблдоне она проиграла чешке Линде Носковой, а на этой же стадии на «Ролан Гаррос» — россиянке Мирре Андреевой.

«Сейчас меня больше всего радует та свобода, которую я себе позволила, чтобы пробовать разные вещи на корте и просто играть в теннис. Трава никогда не была моим лучшим покрытием и, вероятно, до сих пор им не является. Я также очень довольна тем, как воспринимаю поражения. Одно — говорить об этом, другое — пережить. Сейчас сижу здесь и действительно чувствую, что сегодня я выиграла, и это единственное, что имеет значение.

Возможно, немного удачи мне не помешало бы. Мне не особенно везло ни в одном из этих двух полуфиналов. Шутки в сторону, для победы на турнире «Большого шлема» должно сложиться много факторов. Всегда есть над чем работать: приём, подача, концентрация, принятие решений… Всё ещё может расти. Я сыграла свой первый полуфинал всего месяц назад, а теперь — второй, так что пока рано говорить о закономерностях. Надеюсь, будет ещё много возможностей; пока остаюсь очень благодарна за то, что достигла этих двух полуфиналов подряд, и за всё, чего добились моя команда и я», — сказала Костюк на пресс-конференции.