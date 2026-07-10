Мухова — о чешском теннисе: замечательно, что в маленькой стране много хороших игроков

Девятая ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова высказалась об успехе представительниц Чехии на Уимблдоне.

— У меня нет никакой теории. У чешского тенниса богатая история. Когда я была маленькой, видела, как игроки, которые были всего на пять лет старше меня, добивались успеха на самом высоком уровне, и это заставило меня поверить, что я тоже смогу этого достичь. Замечательно, что в такой маленькой стране так много хороших игроков.

— Вас постоянно спрашивают об успехах чешского женского тенниса. Вас это не утомляет?

— Честно говоря, да. Мне задают этот вопрос практически каждые два дня. Это приятно, потому что это означает, что наша страна делает что-то очень хорошо, но наступает момент, когда ты просто не знаешь, что ответить, — сказала Мухова на пресс-конференции.

Каролина Мухова в полуфинале Уимблдона-2026 обыграла американку Кори Гауфф со счётом 6:2, 1:6, 7:6 (12:10). За титул она поспорит с соотечественницей Линдой Носковой.