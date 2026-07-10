Уимблдон-2026, мужчины: расписание матчей на 10 июля

Сегодня, 10 июля, на травяных кортах Лондона продолжится розыгрыш Уимблдона-2026 у мужчин. В рамках соревновательного дня пройдут полуфинальные матчи турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием 12-го игрового дня соревнований.

Теннис. Уимблдон-2026. 1/2 финала. Мужчины. Расписание на 10 июля, мск:

15:30. Артур Фери (Великобритания, 114) — Александр Зверев (Германия, 3);

17:30. Янник Синнер (Италия, 1) — Новак Джокович (Сербия, 8).

Действующим чемпионом турнира является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер, обыгравший в прошлогоднем финале испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.