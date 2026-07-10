Янник Синнер — Новак Джокович: где смотреть, во сколько начало полуфинала Уимблдона
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Сегодня, 10 июля, на травяных кортах в Лондоне (Великобритания) состоится 12-й игровой день Уимблдона-2026. В полуфинальном матче встретятся четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и 24-кратный чемпион ТБШ, восьмая ракетка мира серб Новак Джокович.
Уимблдон (м). 1/2 финала
10 июля 2026, пятница. 17:30 МСК
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Янник Синнер
Я. Синнер
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Новак Джокович
Н. Джокович
Встреча начнётся не ранее 17:30 мск. В России матч между Синнером и Джоковичем не покажут официально. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. За развитием событий также можно будет следить в Матч-центре «Чемпионата».
Счёт личных встреч в официальных матчах — 6:5 в пользу Синнера. В этом сезоне они успели встретиться один раз, в полуфинале Australian Open победу одержал Новак Джокович со счётом 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.
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